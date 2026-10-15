“Il canto sul pianoforte”, il 18 ottobre una domenica in musica al Conservatorio Nicolini

Domenica 18 ottobre, alle ore 11, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Concerti della domenica”, con il recital pianistico Il canto sul pianoforte, affidato a Maria Grazia Petrali.

Il concerto propone un percorso musicale dedicato alla capacità del pianoforte di evocare la voce umana attraverso la melodia, il fraseggio e le sfumature espressive. Un viaggio tra epoche e linguaggi diversi, nel quale la scrittura pianistica si fa interprete del respiro e dell’intensità del canto.

Il programma attraversa alcune delle pagine più significative del repertorio classico e romantico, con musiche di Schubert-Liszt, Bach-Busoni, Beethoven, Bach-Kempff e Schumann-Liszt, fino a giungere a Chopin, protagonista di un universo sonoro in cui lirismo e virtuosismo si incontrano.

Attraverso le trascrizioni e le opere dei grandi compositori, Maria Grazia Petrali accompagnerà il pubblico alla scoperta delle molteplici possibilità espressive dello strumento, in un appuntamento che unisce ascolto, sensibilità e bellezza musicale.

L’ingresso al Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini sarà l’occasione per vivere una mattinata all’insegna della grande musica, nel segno di una rassegna che porta il concerto e la cultura musicale al centro della domenica piacentina.