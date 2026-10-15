Intelligenza artificiale, al via due tirocini al Comune di Piacenza

15 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
Intelligenza artificiale, al via due tirocini al Comune di Piacenza

Hanno preso il via nei giorni scorsi i due tirocini dedicati all’Intelligenza artificiale che il Comune di Piacenza ha attivato insieme a Officine Italia nell’ambito di un progetto nazionale rivolto ai giovani.

A partecipare al percorso sono due piacentini di età inferiore ai 25 anni, una laureata e un laureando, che saranno affiancati per tutta la durata dell’esperienza, fino a fine marzo 2027, da due giovani dipendenti comunali in servizio rispettivamente presso il Settore Piacenza 2030 e il Settore Indirizzo e Controllo.

Il benvenuto della sindaca Katia Tarasconi ai giovani tirocinanti

La sindaca Katia Tarasconi, accompagnata dal Direttore Generale Luca Canessa e dalla responsabile del Servizio Innovazione e sviluppo Anna Pirillo, ha dato loro il benvenuto in Comune, sottolineando l’importanza di portare nuove prospettive all’interno della Pubblica Amministrazione e il valore di un progetto che mette in dialogo giovani competenze e personale dell’ente.

Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione: innovazione dei processi e servizi ai cittadini

L’iniziativa, giunta a livello nazionale alla terza edizione e patrocinata da AnciLab, punta a rafforzare il dialogo tra nuove generazioni e Pubblica Amministrazione, offrendo un’esperienza concreta di lavoro su progetti di innovazione pubblica.

I tirocinanti lavoreranno a stretto contatto con funzionari e dirigenti comunali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative su temi quali l’automatizzazione di processi interni e il miglioramento dei servizi al cittadino grazie all’Intelligenza artificiale.

Il tirocinio prevede un impegno a tempo pieno per sei mesi, in presenza presso il Comune di Piacenza.

Opportunità professionali per i giovani e valorizzazione delle competenze

L’esperienza avviata dal Comune di Piacenza si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’attrattività dell’ente locale e a valorizzare il capitale umano presente sul territorio, offrendo ai giovani opportunità professionali qualificate all’interno della Pubblica amministrazione.

Contratti di formazione e lavoro con Università Cattolica e Politecnico di Milano

Ai due tirocini partiti a ottobre si aggiungono i due contratti di formazione e lavoro della durata di 24 mesi destinati a studenti universitari, uno in corso per una studentessa dell’Università Cattolica presso i Servizi Finanziari e uno in fase iniziale per uno studente del Politecnico di Milano, presso il Settore Infrastrutture e Smart City.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover