Intelligenza artificiale, al via due tirocini al Comune di Piacenza

Hanno preso il via nei giorni scorsi i due tirocini dedicati all’Intelligenza artificiale che il Comune di Piacenza ha attivato insieme a Officine Italia nell’ambito di un progetto nazionale rivolto ai giovani.

A partecipare al percorso sono due piacentini di età inferiore ai 25 anni, una laureata e un laureando, che saranno affiancati per tutta la durata dell’esperienza, fino a fine marzo 2027, da due giovani dipendenti comunali in servizio rispettivamente presso il Settore Piacenza 2030 e il Settore Indirizzo e Controllo.

Il benvenuto della sindaca Katia Tarasconi ai giovani tirocinanti

La sindaca Katia Tarasconi, accompagnata dal Direttore Generale Luca Canessa e dalla responsabile del Servizio Innovazione e sviluppo Anna Pirillo, ha dato loro il benvenuto in Comune, sottolineando l’importanza di portare nuove prospettive all’interno della Pubblica Amministrazione e il valore di un progetto che mette in dialogo giovani competenze e personale dell’ente.

Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione: innovazione dei processi e servizi ai cittadini

L’iniziativa, giunta a livello nazionale alla terza edizione e patrocinata da AnciLab, punta a rafforzare il dialogo tra nuove generazioni e Pubblica Amministrazione, offrendo un’esperienza concreta di lavoro su progetti di innovazione pubblica.

I tirocinanti lavoreranno a stretto contatto con funzionari e dirigenti comunali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative su temi quali l’automatizzazione di processi interni e il miglioramento dei servizi al cittadino grazie all’Intelligenza artificiale.

Il tirocinio prevede un impegno a tempo pieno per sei mesi, in presenza presso il Comune di Piacenza.

Opportunità professionali per i giovani e valorizzazione delle competenze

L’esperienza avviata dal Comune di Piacenza si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’attrattività dell’ente locale e a valorizzare il capitale umano presente sul territorio, offrendo ai giovani opportunità professionali qualificate all’interno della Pubblica amministrazione.

Contratti di formazione e lavoro con Università Cattolica e Politecnico di Milano

Ai due tirocini partiti a ottobre si aggiungono i due contratti di formazione e lavoro della durata di 24 mesi destinati a studenti universitari, uno in corso per una studentessa dell’Università Cattolica presso i Servizi Finanziari e uno in fase iniziale per uno studente del Politecnico di Milano, presso il Settore Infrastrutture e Smart City.