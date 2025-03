Il dono dell’Asd Club Veicoli Storici Piacenza al Raineri Marcora: attrezzatura da cucina e serra restaurata

L’Asd Club Veicoli Storici Piacenza non è soltanto un gruppo di amici legati dalla passione per le auto e le moto classiche, è una realtà che da sempre si spende per la propria comunità: non a caso, ogni anno dedica parte del proprio bilancio al supporto del territorio. Quest’anno la generosità del club ha toccato l’Istituto agroalimentare Raineri-Marcora.

Il pranzo sociale al Raineri Marcora

Tutto è iniziato nel dicembre scorso quando il CVSP ha organizzato un grande pranzo di fine anno proprio all’interno dell’istituto scolastico: un pranzo al quale hanno partecipato ben 200 soci. Proprio in quell’occasione è nata questa grande amicizia. La volontà da parte del club di ringraziare gli studenti e i docenti per l’ospitalità, la passione comune per il territorio e per i motori di una volta, la naturale tendenza del CVSP a supportare ogni anno le realtà della nostra provincia hanno innescato una proficua collaborazione. Il club si è mosso lungo due versanti.

Due doni importanti

Da una parte ha donato una vastissima gamma di “attrezzi del mestiere” agli allievi della scuola alberghiera, dall’altra ha contribuito alla rinascita di una grande serra che necessitava di importanti interventi di manutenzione. Un doppio dono, concreto e pratico, del valore di oltre 5 mila euro.

Gli studenti della scuola alberghiera hanno visto le proprie aule arricchirsi di strumenti di ogni tipo: elettrodomestici, lampade da tavolo, pentole, stoviglie, oggetti fondamentali per esercitarsi e per accogliere ospiti all’interno della struttura.

Attrezzatura e serra

“Com’è normale che sia l’attrezzatura, col passare del tempo, è soggetta a deterioramento e periodicamente abbiamo necessità di rinnovarla. Una collezione così vasta di strumenti risulterà molto utile per i nostri ragazzi. Inoltre, parliamo di oggetti che hanno un significativo valore economico, quindi, per una scuola si tratta di un aiuto molto importante”, commentano Pietro Pilotti e Maurizio Mazzeo, docenti di Sala e Vendita, e Carola Bellofiore e Matteo Anselmi, docenti di Cucina e Pasticceria dell’istituto piacentino.

Dalla cucina alla serra. Una grande struttura votata ad accogliere fiori e piante fondamentali per la didattica e per tante altre attività della scuola.

“La serra ha subito i primi danni alcuni anni fa a causa del vento, poi è subentrato il Covid che ci ha impedito di intervenire per apportare una corretta manutenzione: di conseguenza la serra è rimasta in uno stato di precarietà. Grazie al club siamo riusciti a renderla abitabile. Abbiamo già iniziato le prime semine, con oltre 3.000 piantine di basilico. Poi c’è della rucola, del peperoncino e dello spinacio. Inoltre, abbiamo in previsione pomodori e rapanelli, oltre a fiori di vario tipo come tageti, primule, fiori di vetro e altre specie per completare tutta la gamma”, spiega Giovanni Cerri, docente di Laboratorio di Scienze.

“Una giornata speciale”

Profonda soddisfazione da parte di Alberto Mariani, dirigente scolastico: “Quella di oggi è una giornata speciale perché raccogliamo i frutti di questa bella collaborazione. Per noi è stata un’esperienza molto positiva. Teniamo sempre a collaborare moltissimo con gli enti, con le associazioni, con il mondo del lavoro, con il mondo dell’imprenditoria, perché ci dà la possibilità di essere presenti sul territorio. Questo è un territorio a forte vocazione ambientale, a forte vocazione agricola e soprattutto ad interesse delle persone, della popolazione, perché la nostra scuola deve e vuole diventare veramente il centro dell’attenzione non solo del Comune di Piacenza, ma della territorialità tutta”.

“Abbiamo un fondo del club e ogni anno il consiglio direttivo decide come supportate il nostro territorio. Negli scorsi anni abbiamo sostenuto la Casa di Iris, poi il canile e il gattile, giusto per portare tre esempi. Quest’anno abbiamo pensato al Raineri Marcora, anche per ringraziarli del meraviglioso servizio che ci hanno garantito in occasione del nostro pranzo di fine anno. Oltre agli strumenti da cucina, abbiamo rivolto la nostra attenzione alla serra che necessitava di interventi soprattutto per quanto riguarda la copertura. Insomma, siamo felici di supportare questa scuola che a Piacenza rappresenta un pilastro della nostra istruzione, un istituto che forma centinaia di giovani, accompagnandoli concretamente al mondo del lavoro”, commentano i membri del club.