Volley – Gas Sales Piacenza, si torna in campo il 6 aprile per Gara 1 di Semifinale. Simon: “Umiltà è diventata la parola chiave in questa fase”

Staccato il biglietto per salire sul bus che porta dritto alle Semifinali Play Off Scudetto dopo aver liquidato in tre gare Verona, Gas Sales Piacenza torna in palestra oggi con una doppia seduta di lavoro.

Il prossimo impegno dei biancorossi è in programma domenica 6 aprile con Gara 1 delle Semifinali Play Off Scudetto: avversaria la vincente tra Trento e Cisterna con i dolomitici avanti 2-1 nella serie.

Programma settimanale

Martedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Mercoledì: riposo, atletica e tecnica

Giovedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Venerdì: riposo, atletica e tecnica

Sabato: atletica e tecnica, riposo

Domenica: riposo, riposo.

Le parole di Simon, centrale Gas Sales Piacenza

“Gara 3 con Verona ci ha dato conferma di essere sulla strada giusta. Siamo finalmente nelle condizioni migliori anche di testa per affrontare questo fine stagione, siamo sul pezzo e sono fiducioso anche se oramai conosca molto bene le insidie che i play off nasconde. Con Travica abbiamo trovato maggiore fiducia in noi stessi soprattutto grazie ad un atteggiamento corretto da parte nostra. Abbiamo abbassato la testa e l’umiltà è diventata la parola chiave in questa fase della stagione”.