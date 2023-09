Il DS Sestu a Caffè Biancorosso: “Buona partenza a Ciserano. Sta nascendo un bel gruppo” – AUDIO

Le parole di Alessio Sestu, direttore sportivo del Piacenza calcio, intervistato dal nostro Andrea Amorini durante Caffè Biancorosso su Radio Sound.

“Iniziare con tre punti è importante per il nostro percorso (Ciserano – Piacenza). L’impatto in questa nuova categoria è stato positivo, con la squadra è entrata nel vivo. Abbiamo accuratamente assemblato una rosa seguendo una visione chiara e definita. Nutriamo una fiducia incondizionata nei confronti di tutti i ragazzi, mentre l’allenatore ha a disposizione un ampio ventaglio di opzioni strategiche. L’obiettivo principale è creare un gruppo perfettamente coeso, in cui ogni individuo si senta non solo importante ma anche determinante per il nostro successo complessivo.”

