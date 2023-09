A Nibbiano un pomeriggio di sport e solidarietà con il PiaceBaskin

Una giornata di festa e divertimento, di inclusione, umanità e spirito comunitario dedicata al PiaceBaskin, quale sport inclusivo con ragazzi diversamente abili e normodotati. È quanto organizzato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone, in collaborazione con la famiglia Magistrali e la Pro Loco di Strà e Trevozzo, presso la palestra della Scuola secondaria di Nibbiano, gremita da un folto pubblico che ha potuto assistere alla partita di basket giocata sul campo allestito per l’occasione con la collaborazione di Matteo Cavallini.

“Questa iniziativa – spiega Giovanni Dotti, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Alta Val Tidone – è un punto di arrivo, ma al contempo di partenza di un percorso in cui l’aiuto reciproco è il tratto comune in un rapporto avviato da circa un anno con Andrea e Massimo Magistrali. Dove altri si sono fermati, noi abbiamo continuato e continueremo, nella certezza che questo rappresenti un dovere civico e una parte importante del significato compiuto di comunità locale”.

Il cammino di aiuto intrapreso ha fatto lievitare nuove proposte realizzate nel tempo, come, ad esempio, un supporto per il corredo sportivo a cui hanno offerto il loro sostegno le aziende del territorio Engineering 2K, Aradelli Srl, CMC Pali, Sagit contatti visivi e il Comune stesso.

Al temine dell’incontro la Proloco di Strà-Trevozzo, con il suo presidente Luca Cassi, e il Gruppo Podistico Borgonovese hanno devoluto al PiaceBaskin un assegno di 1.000 euro, il ricavato della 3° edizione della marcia dedicata alla memoria di Roberta Magistrali di Strà e tenutasi nelle scorse settimane. A tal proposito il presidente Cassi ha ringraziato la Pubblica Assistenza Valtidone e l’Associazione Carabinieri in congedo. All’organizzazione della marcia hanno contribuito Salumi Grossetti, Panificio Pisani Groppi, Cantina Vitivinicola Carlo Albertini, Cantina di Vicobarone, Cantina Vitivinicola Anna Magistrali, Mulino Gattoni.

Il Presidente del PiaceBaskin, Baldovino Vento, ha avuto parole di ringraziamento per coloro che si sono impegnati perché questo evento riuscisse nel migliore dei modi e per la Pro loco di Strà Trevozzo.

Il pomeriggio si è concluso con una raduno conviviale nella sala comunale di Piazza Combattenti, con brevi interventi del Sindaco, Franco Albertini e dell’assessore Giovanni Dotti che, oltre a rinnovare i ringraziamenti per l’esito più che positivo della manifestazione, ne hanno ribadito il significato morale e rinnovato l’invito in Alta Val Tidone per il 2024.