Il Festival di Veleia prosegue il 12 luglio con “Lella Costa racconta Lisistrata”. Dopo lo straordinario successo di Andrea Pennacchi, applauditissimo a Veleia con la sua intima “piccola Odissea”, il Festival continua sabato 12 novembre alle ore 21.30, con lo spettacolo di Lella Costa, evento esclusivo e unico creato appositamente per il Festival, su invito della direttrice artistica Paola Pedrazzini.

Il Festival di Veleia prosegue il 12 luglio con Lella Costa

Lella Costa sarà circondata solo dalle antiche vestigia del Foro romano per raccontarci e riflettere sul personaggio di Lisistrata (letteralmente: “colei che dissipa gli eserciti”), protagonista dell’omonima commedia del visionario Aristofane, eroina pacifista che con coraggio e determinazione conduce le donne ateniesi in uno “sciopero del sesso” per costringere i mariti a porre fine alla guerra tra Sparta ed Atene.

Violetta, Gertrude, Alice, Beatrice, Santippe, Sherazade e tante, tantissime altre… Nel catalogo di stupende, modernissime figure femminili reali o letterarie a cui Lella Costa ha dato voce con la sua cifra ironica e dissacrante, ma anche con la sensibilità unica che la contraddistingue, non poteva mancare lei, Lisistrata, icona di lotta per l’emancipazione femminile!

Ultimi biglietti ancora disponibili sul sito web www.veleiateatro.it

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy