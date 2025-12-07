Volley – Piacenza non si ferma! Bottino pieno anche a Cisterna (3-1)

Nulla può la squadra di coach Morato di fronte ad una Gas Sales Piacenza in stato di grazia, in poco più di due ore i Biancorossi conquistano il PalaCisterna aggiudicandosi la quinta vittoria di fila.
Iniziano a sognare i Lupi Biancorossi, i ragazzi di coach Boninfante in questo momento sono la squadra più in forma della Superlega, non solo per le vittorie convincenti ma anche per la difficoltà che hanno gli avversari a conquistare anche solo un singolo parziale, quello di oggi infatti è solo il primo concesso nelle ultime cinque giornate.
Assoluti protagonisti Mandiraci e Gutierrez, oltre alle alte percentuali in attacco,i due hanno saputo mettere a dura prova la ricezione avversaria per tutto il corso del match, confermandosi tra i migliori battitori del nostro campionato, da segnalare anche il grande apporto di Leon dalla panchina entrato nel secondo set per Bovolenta e mai più sostituito, la profondità di rosa è un grande fattore a vantaggio dei Biancorossi.
Cisterna preoccupa nel primo set per poi non riuscire a mantenere il passo della Gas Sales, il migliore dei Biancoazzurri è l’ex nazionale azzurra Pippo Lanza, i suoi turni al servizio nel secondo e terzo parziale hanno provato a tenere a galla i suoi compagni di squadra, ottimo anche la partita del giovane Tommaso Guzzo, il classe 2002 è un ottimo prospetto da tenere d’occhio per i prossimi anni.
La Gas Sales Piacenza tornerà in campo mercoledì sera alle 20.30 nel primo match di Coppa CEV contro i Cechi del Ceske Budejovice.
Primo set 25-21
Parte forte Cisterna che allunga 4-1 dopo il muro di Guzzo su Mandiraci. Mani out di Bovolenta, accorcia Piacenza 5-3. Slash di Lanza servita da una ricezione fuori misura di Mandiraci 6-4. Gioca con le mani alte del muro Gutierrez 6-5. Pallonetto spinto di mancina di Lanza che insacca il pallone nel muro biancorosso 8-6. Errore al servizio di Lanza 8-7. L’attacco di Mazzone termina out 8-8. Primo tempo rapido giocato da Porro per Galassi 9-10. Grande attacco da seconda linea di Bovolenta 11-11. Non passa la pipe di Gutierrez 12-12. Errore di Porro dai nove metri 13-12. Invasione di Bovolenta che sfiora la rete in attacco 15-12. Ace di Mandiraci verso posto sei 15-14.
Altro Ace di Mandiraci che costringe coach Morato al time out 15-15. Mani out di Lanza che interrompe l’ottimo turno al servizio di Mandiraci 16-16. Vola altissimo Gutierrez che passa sopra al muro biancoazzurro 16-17. Muro di Bayram su Bovolenta 18-17. Out il servizio di Bovolenta 19-18. A segno in diagonale Leon appena entrato 19-19. Attacco vincente di Bayram she gioca con il muro di Piacenza, time out chiamato da coach Boninfante 21-19. Primo tempo di Plak che allunga 22-19. Muro di Guzzo sul pallonetto spinto di Mandiraci 23-19. Primo tempo vincente di Galassi 23-20. Mani out di Bayram, quattro set ball Cisterna 24-20. Annullato il primo con l’attacco vincente di Leon 24-21. Invasione a rete di Mnadiraci che concede il primo set ai padroni di casa 25-21.
Secondo set 23-25
Primo tempo ben giocato da Fanizza per Plak che chiude il 3-3. Fulmine di Mandiraci in pipe 3-4. Muro di Mazzone su Bovolenta da seconda linea 5-5. Secondo errore consecutivo di Bovolenta, per lui in campo Leon 6-5. Errore di Guzzo al servizio ed ace in risposta di Gutierrez, sorpasso Piacenza 6-7. Grande attacco in parallela di Guzzo 7-7. Primo tempo vincente di Mazzone 8-8. Attacco altissimo di Mandiraci in diagonale 8-10. Attacco fuori misura di Guzzo, time out Cisterna 8-11. Pallonetto spinto di Mandiraci che cade in posto tre 8-12. Errore di Mandiraci in diagonale 9-12.
Dopo il grande servizio di Mandiraci, Piacenza chiude in free ball con Comparoni, time out coach Morato 9-14. Errore dai nove metri di Mandiraci 10-14. Mani out di Bayram 11-15. Pipe a segno di Bayram 13-16. Errore di Mandiraci al servizio 20-20. Muro di Leon, importantissimo break di Piacenza 20-22. Guzzo vola alto e attacca in diagonale 21-22. Ace di Plak, pareggia Cisterna e time out Gas Sales 22-22. Cambio palla di Piacenza con la diaginale vincente di Gutierrez 22-23. Diagonale vincente di Gutierrez 23-24. Ace di Gutierrez che chiude il secondo parziale 23-25.
Terzo set 25-22
Errore di Lanza in attacco, set in equilibrio 5-5. Diagonale vincente di Mandiraci 5-6. Pipe velocissima giocata da Porro per Gutierrez 7-7. Muro di Comparoni sul pallonetto spinto di Bayram, time out Cisterna 7-10. Errore in battuta di Mandiraci 8-10. Grande primo tempo di Comparoni chiuso nei tre metri 8-11. Super parallela di Gutierrez 8-12. Errore dai nove metri di Bayram 9-13. Pipe vincente di Mandiraci 9-14. Risponde Cisterna con la pipe di Bayram 10-14.
Ace di Plak su Gutierrez 11-14. Ace di Gutierrez che pesca la linea laterale in posto uno 11-17. Di seconda intenzione Porro chiude il 12-18. Ace di Lanza 14-18. Mani out di Guzzo che gioca sulle mani del muro a tre di Piacenza 15-19. A segno Muniz in diagonale 16-20. Errore in battuta di Plak 18-23. Mandiraci in parallela chiude il parziale 22-25.
Quarto set 18-25
Un attacco vincente e tre ace consecutivi, Mandiraci mattatore in questo inizio di parziale 0-4. Servizio out di Lanza 3-6. Primo tempo vincente di Galassi 5-8. Risponde Plak con il primo tempo ben servito da Fanizza 6-9. Errore dai nove metri di Plak 7-11. Accorcia Muniz con la diagonale 13-17. Altro break di Cisterna con Guzzo, time out coach Boninfante 14-17. Pipe di Muniz che prova a tenere a galla i suoi 15-18. Ace di Plak, si avvicina pericolosamente Cisterna 16-18.
Diagonale strettissima nei due metri di Mandiraci 16-19. Mani out giocato con esperienza da Lanza 17-19. Risponde con la stessa moenta Gutierrez 18-20. Primo tempo rapido giocato da Porro e Galassi 18-21. Ace di Leon che avvicina Piacenza al traguardo 18-23. Terzo ace consecutivo di Leon, match ball Piacenza 18-24. Errore in attacco di Guzzo, Piacenza si aggiudica il quarto parziale 18-25.
Cisterna Volley – Gas Sales Piacenza 1-3
(25-21, 23-25, 22-25, 18-25)
Cisterna Volley: Mazzone 4, Fanizza, Bayram 9, Plak 11, Guzzo 17, Lanza 13, Finauri (L), Barotto, Salsi, Muniz 7, Diamantini 1. Ne: Currie (L), Tarumi, Tosti. All. Morato.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Gutierrez 19, Galassi 10, Porro 1, Mandiraci 22, Comparoni 7, Bovolenta 2, Pace (L), Leon 8, Travica, Andringa, Seddik. Ne: Simon, Bergmann, Loreti (L). All. Boninfante.