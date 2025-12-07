Volley, Serie B – Canottieri Ongina brilla contro i giovani talenti del Vero Volley Monza (3-1)

Una prestazione brillante che vale tre punti. In serie B maschile, la Canottieri Ongina concede il bis con il secondo 3-1 consecutivo dopo quello di Scanzorosciate piegando 3-1 a Monticelli i giovani del Vero Volley Monza. Per i ragazzi di Gabriele Bruni e Fausto Perodi, un sabato da protagonisti, con la battuta (12 ace, 7 dei quali dello schiacciatore Elio Cormio, anche top scorer con 21 punti) e l’attacco (58%) sugli scudi. Il sabato ha visto anche l’esordio in B del giovane libero trentino Roberto Stanchina (classe 2006), entrato come schiacciatore.
CANOTTIERI ONGINA-VERO VOLLEY MONZA 3-1
(25-16, 25-21, 23-25, 25-17)
CANOTTIERI ONGINA: Mandoloni 5, Reyes 17, Cucchi 5, Ruggeri 14, Cormio 21, Morchio 10, Rosati (L), Mari, Boschi, Paratici 1, Stanchina. N.e.: Battaglia, Sala (L), Imokhai. All.: Bruni
VERO VOLLEY MONZA: Del Torre 8, Piva 8, Mapelli 16, Alimenti 18, Ciampi 6, Bonacchi 5, Mauri (L), Bonandrini 2, Lagravinese, Sironi, Angilella, Massaroli (L). N.e.: Santomassimo, Bonino. All.: Marchetti