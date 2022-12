Orientamento professionale, il Genio Pontieri incontra gli studenti del liceo Respighi

Nei giorni scorsi, il 2° reggimento genio pontieri ha inaugurato un ciclo di conferenze sull’orientamento professionale che coinvolgerà, con appositi incontri durante l’anno scolastico, gli studenti degli Istituti Superiori di Piacenza.

L’iniziativa, coordinata dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, ha visto coinvolti gli studenti del quarto e quinto anno del Liceo Scientifico Statale “L. Respighi”.

Il personale militare dell’“Infoteam”, accolto dalla Dirigente Scolastica Elisabetta Ghiretti e dalla Prof.ssa Silvia Mallozzi (referente per l’orientamento in uscita), ha presentato le opportunità professionali nell’Esercito Italiano e i relativi profili di carriera per le categorie degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Volontari in Ferma, fornendo informazioni in merito all’accesso all’Accademia Militare di Modena, alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, nonché sugli arruolamenti in qualità di Volontari.

Durante l’incontro è stata illustrata la storia, l’organizzazione e la partecipazione a operazioni in ambito nazionale e internazionale dell’Esercito Italiano.