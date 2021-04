Il metodo Body B.P.F.°: dalla sofferenza a strumento di benessere – AUDIO

Il metodo Body balance -precision-functionality: dalla sofferenza a strumento di benessere. Il tema è stato trattato a Radio Sound con l’ideatrice del progetto Emanuela Cassola Soldati.

Il metodo da me ideato Body B.P.F.°, balance -precision-functionality è stato strutturato proprio in questo lungo anno di lock down che stiamo vivendo. Parlare di resilienza è ormai uno stato di fatto, non voluto, ma purtroppo presente, e lo stato psicofisico dell’individuo ( io vivo in questo momento rispetto una mia diagnosi sbagliata con trauma lussazione alla spalla da incidente), ha rafforzato l’idea di quanto tutti noi facciamo parte di un ECO sistema di cui “dovremmo”, prenderci cura con molto AMORE e lungimiranza.

Il metodo Body B.P.F°, che come per altri nella Storia (vedi J.Pilates), arriva e si concretizza dalla sofferenza, per diventare strumento di benessere al servizio degli altri.

In sintesi è un metodo di routine di allenamento corporeo e psichico, che mira in primis a mantenere in buona salute i muscoli ILEO-PSOAS….ma non solo, la respirazione profonda, la propriocezione, le vibrazioni sonore, le 7 note musicali e i chakra, sono indicatori precisi e importanti per sciogliere tensioni muscolari e mentali, assumendo alcune posizioni del corpo, proposto dal metodo stesso, con l’ausilio della musica 432 Hrz, che ha potere energetico e di guarigione. Lavora sugli emisinc del cervello e si colloca nella posizione del quarto chakra del cuore..

Il metodo si avvale di una palla a forma di capsula, chiamata Body Ball, che aiuta a tonificare, detensionare, allungare le parti del corpo, soprattutto del bacino sempre troppo spesso sollecitato.

Insieme a mio marito abbiamo pubblicato delle routine di allenamento gratuite sul canale you tube garagefit360, fin da marzo 2020 .

Sono come molti oggi, ferma, senza lavoro, con la mia ASD chiusa, nella speranza di poter riaprire forse un giorno, portando attenzione alla divulgazione di questa mia creatura, in attesa di poterla fare sperimentare ancora ad altre persone…(ho iniziato circa 15 anni fa a lavorare con questo mio metodo riabilitandomi , da post trauma alla schiena, per poi proporlo nelle mie lezioni).

il mio ruolo professionale si divide oggi e comprende sia il lato terapeutico della mia formazione che quello artistico.