Pro Vercelli – Piacenza 0-2: i biancorossi sbancano il “Piola” e sono matematicamente salvi!

Il Piacenza Calcio sbanca il “Piola” di Vercelli e, imponendosi per 2-0 sulla Pro di Modesto è aritmeticamente salvo con una giornata di anticipo. E’ il coronamento di un percorso splendido per la compagine allenata da mister Scazzola. Il tecnico, arrivato a gennaio quando i biancorossi erano penultimi, ha cambiato completamente la mentalità della squadra che, con una media punti da playoff, ha evitato il peggio.

Il primo gol è arrivato al 27′: dopo un corner di Palma, De Respinis la spizza sul primo palo dove Cesarini di testa mette in rete.

La festa può definitivamente esplodere al 75′ dopo una grande azione corale, tutta di prima. Scorza di esterno serve Lamesta sulla destra. Quest’ultimo entra in area e trafigge Saro in diagonale, bissando il risultato sul 2-0.

La grande gioia per la salvezza

La partita

Secondo tempo

E’ finita!!!

94′ Finisce così! Il Piacenza sbanca 2-0 il “Piola” di Vercelli e ottiene la salvezza matematica con una giornata di anticipo!!!

85′ Punizione nei pressi della bandierina del calcio d’angolo di sinistra per gli ospiti: Palma cerca i compagni, ma la retroguardia bianconera non si fa sorprendere.

79′ Fuori Cesarini e dentro Maio.

77′ Doppio cambio per i padroni di casa.

75′ Raddoppio del Piacenza!!! Azione meravigliosa con Scorza che serve di esterno il neo-entrato Lamesta, che entra in area dalla destra e trafigge Saro con un diagonale. 2-0

La rete di Lamesta!!!

73′ Primo guizzo di Lamesta che ci prova con un mancino a giro, ma non inquadra la porta.

70′ Per il Piacenza fuori Pedone e De Respinis e dentro Lamesta e Martimbianco.

69′ Pro Vercelli pericolosa: il solito Zerbin crossa per Della Morte, ma la sfera termina fuori.

66′ Angolo per i padroni di casa: Zerbin in mezzo per Comi che schiaccia di testa, ma la palla si alza sopra la traversa.

61′ Occasione gigantesca per il Piacenza: cross di Scorza dalla destra, De Respinis ci prova di testa, ma provvidenziale Saro che salva il risultato con il piede.

60′ Punizione per gli ospiti: Palma la mette al centro verso De Respinis, ma il centravanti sbaglia lo stop.

58′ Ammonito Pedone. Primo cambio tra le fila del Piacenza: esce Corbari ed entra Scorza.

57′ Cross di Pedone dalla corsia di destra, Gonzi calcia il volo, ma il pallone esce di poco dalla porta difesa da Saro.

53′ Angolo per i padroni di casa: Zerbin la butta in mezzo, ma Simonetti è bravo ad allontanare il pericolo. Gioco fermo con Corbari e Hristov a terra dopo un contrasto aereo.

52′ Meglio in questo avvio di ripresa la Pro Vercelli che, alla ricerca del gol del pareggio, pressa alta e chiude il Piacenza nella propria metà.

47′ Buona azione per i locali: Awua recupera palla sulla trequarti, serve Emmanuello che ci prova con il destro, ma la palla non centra lo specchio difeso da Stucchi.

45′ Inizia la seconda frazione di gioco.

Primo tempo

La gioia di Cesarini dopo la rete dell’1-0!

48′ Finisce 1-0 a favore del Piacenza. Decide la rete di Cesarini al 27′. Dopo una prima metà di frazione molto intensa, il ritmo è calato, con i biancorossi in controllo del gioco e i locali che provano a rendersi pericolosi in ripartenza.

47′ Brivido per il Piacenza Calcio: corner battuto dalla destra, sponda di Hristov per Masi che da un passo non riesce ad agganciare.

45′ Conclusione da fuori di Della Morte, ma è bravo Stucchi a distendersi e a mettere in corner.

43′ Azione interessante dei locali con Della Morte, che appoggia per Rolando, ma Battistini chiude ogni spiraglio.

38′ Problemi fisici per Cesarini che lascia momentaneamente i biancorossi in dieci.

30′ Ancora pericolosissimo il Piacenza: Corbari si incunea in area dalla destra, la mette al centro per Gonzi che scarica un destro fulmineo verso Saro, che in qualche modo salva il risultato.

27′ Vantaggio del Piacenza!!! Calcio d’angolo battuto da Palma dalla destra, De Respinis la spizza verso sul secondo palo, dove Cesarini la mette alle spalle di Saro. 1-0

I festeggiamenti dei biancorossi dopo la rete di Cesarini

26′ Occasionissima per il Piacenza: cross di Gonzi sull’out di sinistra per l’inserimento di Corbari, ma è bravo Iezzi ad anticiparlo e a mettere in corner.

24′ Ammonito Iezzi.

23′ Primo calcio d’angolo per i padroni di casa: colpo di testa di Clemente, ma Stucchi va in presa sicura.

20′ Pericolosa la Pro Vercelli con ripetuti attacchi, ma i biancorossi resistono e allontanano il pericolo.

15′ Primo quarto d’ora molto intenso da parte di entrambe le formazioni con diversi tiri in porta.

11′ Calcio d’angolo per il Piacenza: conclusione di Palma dalla distanza deviata dalla retroguardia bianconera e ancora corner per i biancorossi.

7′ Contropiede della Pro Vercelli con Zerbin che salta Tafa e calcia in porta, ma Stucchi si fa trovare pronto.

4′ Errore incredibile di Pedone che sciupa la prima occasione della gara: cross dalla sinistra di Suljic, smanacciata di Saro, la palla arriva a Pedone che spara alle stelle.

3′ Novità tattica per il Piacenza con Scazzola che opta la difesa a 4 con Pedone e Simonetti sulle fasce e Battistini e Tafa centrali.

1′ Iniziata al “Piola”

Le formazioni ufficiali

Pro Vercelli (4-2-3-1): Saro; Clemente, Masi, Hristov, Iezzi; Awua, Emmanuello; Zerbin, Rolando, Della Morte; Comi. All. Modesto

Piacenza (4-4-2): Stucchi; Pedone, Battistini, Tafa, Simonetti; Corbari, Palma, Suljic, Gonzi; Cesarini, De Respinis. All.: Scazzola.

Tutto pronto per il fischio di inizio

Il turno di campionato

Albinoleffe – Pontedera 2-2

Como – Alessandria 2-1

Juventus U23 – Carrarese 1-0

Lucchese – Lecco 1-0

Olbia – Novara 3-3

Pergolettese – Giana Erminio 0-0

Pistoiese – Grosseto 0-1

Pro Patria – Livorno 2-2

Pro Sesto – Renate 0-0

Pro Vercelli – Piacenza 0-2