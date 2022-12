Il mondo giovanile fa crescere Piacenza nella classifica de Il Sole 24 Ore. Gionelli: “Lo sport è un importante mezzo educativo” – AUDIO

Il mondo giovanile fa crescere Piacenza nella classifica de Il Sole 24 Ore. Gionelli: “Lo sport è un importante mezzo educativo per i ragazzi”. Il delegato del Coni ha parlato del balzo di 14 posizioni andando a occupare il 24esimo posto nella classifica del noto quotidiano economico.

Piacenza è la provincia dove si vive meglio per il mondo giovanile, quindi nella fascia d’età dai 18 ai 35 anni. Sono contento che lo sport abbia dato un contributo per ottenere questo risultato. In particolare fa emergere quanto consideriamo importante lo sport per i nostri giovani e non soltanto come elemento agonistico ma anche come fattore utile per migliorare proprio la qualità della vita dei ragazzi. Intendo il valore sociale culturale educativo, aspetto fondamentale dello sport giovanile.

Sono convincenti queste classifiche?

Io le prendo sempre con un po’ con le molle. Le graduatorie propongono dei dati che, sia in positivo che negativo, magari non rispecchiano il trend che vediamo ogni giorno noi che viviamo il territorio. Però credo che il dato complessivo sulla qualità della vita e l’aspetto che riguarda i giovani, siano elementi da tenere in considerazione. In particolare significa che chi ha lavorato in questi ambiti probabilmente continua a farlo bene.

