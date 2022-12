Da Parigi a Piacenza, la nuova Jeep Avenger presentata a Programma Auto: “Una nuova frontiera dell’elettrificazione” – FOTO e VIDEO

La nuovissima e tanto attesa Jeep Avenger approda a Piacenza. Il nuovo modello del marchio appartenente alla galassia Stellantis è stato presentato nello showroom di Programma Auto in via Emilia Parmense 144 a Montale. Anche Jeep, come la maggior parte delle Case automobilistiche, ha intrapreso il viaggio verso l’alimentazione elettrica: nel 2030, infatti, Jeep prevede di produrre solo vetture full-electric e Avenger è il primo di questa nuova era. A Programma Auto è andata in scena una vera e propria anteprima, anche perché il nuovo SUV sarà disponibile sul mercato nella prima metà del 2030, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Come detto si tratta del primo modello Jeep completamente elettrico ma in Italia sarà anche disponibile nella versione termina 1200 da 100 CV.

Il compito di illustrare il nuovo prodotto è stato affidato a Gabriele Dalla Spezia, responsabile di brand: “Avenger è stata presentata ufficialmente al Salone di Parigi che si è tenuto in ottobre: con Avenger, Jeep punta a diventare leader mondiale nella produzione di SUV full-electric. Finalista al concorso Car of the Year 2023, Avenger offre una moderna interpretazione del design Jeep in una struttura compatta. Per quanto riguarda gli interni, sono puliti e funzionali: il passeggero sarà catturato in particolare dalla parte superiore della plancia dove emerge un’unica fascia funzionale che comprende le bocchette d’areazione, le luci ambiente e al centro il touch screen da 10,25 pollici visibile sia dal conducente che dal passeggero. All’interno dell’abitacolo sono a disposizione dei passeggeri 34 litri di spazio per riporre gli oggetti più vari, un dato impressionante se confrontato alla concorrenza che solitamente mette a disposizione 15 litri”.

“Come detto, sono due le motorizzazioni a disposizione per il mercato italiano. La versione elettrica, abbinata ad un pacco batteria da 54 kWh, vanta 156 CV di potenza massima e 260 Nm di coppia motrice. Di serie sarà offerta con trazione anteriore. Per quanto riguarda la variante a benzina, invece, si tratta di un 1.2 turbo da 100 CV e 205 Nm denominato T3 Gse. Questa unità è abbinata alla trazione anteriore e al cambio manuale a sei rapporti. La sua velocità di picco è pari a 184 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene completato in 10,6 secondi”.