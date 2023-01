Il nuovo questore Ivo Morelli visita la Provincia, la presidente Patelli: “Piena disponibilità a collaborare”

Nel pomeriggio di oggi (mercoledì 18 gennaio) la presidente della Provincia, Monica Patelli, ha ricevuto la visita del nuovo questore di Piacenza, Ivo Morelli.

L’appuntamento istituzionale è stato l’occasione per un cordiale saluto di benvenuto e per un primo momento di condivisione: «Al questore Morelli – sottolinea la presidente Patelli – ho ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione provinciale a proseguire e a rafforzare il costruttivo dialogo e la proficua collaborazione con la Questura e la Polizia di Stato, così come con le Polizie locali e con tutte le Forze dell’Ordine. Il gioco di squadra tra le istituzioni, nell’ambito delle rispettive competenze, è un valore fondamentale nel quotidiano impegno per la tutela della legalità e della sicurezza, a beneficio delle nostre comunità e della vivibilità del territorio».

«All’augurio di buon lavoro al nuovo questore Morelli – conclude la presidente Patelli – aggiungo un sentito ringraziamento al questore uscente Filippo Guglielmino per l’importante lavoro svolto in questi anni, che abbiamo potuto apprezzare da vicino anche nel prezioso contributo garantito ad alcune iniziative della Provincia».