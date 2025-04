“Il Papa degli ultimi”, Don Davide Maloberti: “Ha aperto tante strade”. Il 22 aprile veglia di preghiera in Cattedrale – AUDIO

“Il Papa degli ultimi” è uno dei titoli più ricorrenti sulle prime pagine dei giornali nazionali e internazionali, il giorno dopo la scomparsa di Papa Francesco.

Martedì 22 aprile alle ore 20.30 nella Cattedrale di Piacenza è in programma una veglia di preghiera presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Si pregherà insieme per papa Francesco e per tutta la Chiesa. La veglia sarà trasmessa in streaming sul sito della diocesi www.diocesipiacenzabobbio.org

Il Papa degli ultimi

È quello che ha dimostrato – commenta a Radio Sound Don Davide Maloberti direttore del settimana il Nuovo Giornale della Diocesi di Piacenza – Bobbio – stando accanto ai poveri, agli ultimi, agli emarginati. Raccontava dei tempi a Buenos Aires, quando viaggiava in metropolitana, sull’autobus, dicendo di essere figlio di emigranti. Questa strada, in un tempo di globalizzazione segnato dall’indifferenza, ha rappresentato un segno profondo. Un segno da accogliere e vivere noi in prima persona.

Ha tracciato una strada importante

Ma certo ha seminato. Anche il Vescovo Mons. Cevolotto, in un’intervista che pubblichiamo giovedì sul Nuovo Giornale, spiega come Papa Francesco abbia che indicato e aperto tante strade. Come la valorizzazione della donna, il coinvolgimento dei laici, la chiesa in uscita, aspetti che andranno comunque ripensati. C’è chi apre le strade e chi le percorre. Lui ha indicato una strada che deve coinvolgere tutta la comunità cristiana in dialogo con il mondo per essere percorse, quindi interrogarci cosa significano per noi oggi.