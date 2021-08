Il Pedale Caorsano presenta la Cronometro Coppie di Cortemaggiore

C’è un altro grande appuntamento in programma nel piacentino per gli amanti del ciclismo: il 22 agosto 2021, il Pedale Caorsano e Flavio Fummi (presidente sezione provinciale Acsi) organizzano la Cronometro Coppie-Trofeo Bulla, valida come campionato regionale ACSI. Su un percorso di 15km, scenderanno in campo ben 6 categorie diverse.

CATEGORIE (le prime quattro viaggiano per somma d’età)

FASCIA 1: 36-80

FASCIA 2: 81-100

FASCIA 3: 101-125

FASCIA 4: 126 ed oltre

FASCIA 5: lei e lui

FASCIA 6: donne

BICI TRADIZIONALE: fascia unica

Le premiazioni saranno così suddivise: nelle categorie 1-6, i premi andranno dal primo al quinto posto, mentre nella categoria “bici tradizionale”, i premi saranno dedicati solo alla top3. Il costo dell’iscrizione è 30 euro a coppia (i metodi di pagamento li trovate nella locandina). La gara è stata organizzata grazie alla collaborazione di Crai, Banca di Piacenza e Bulla Sport.