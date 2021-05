Il Piacenza Baseball ritrova la vittoria: nettamente battuto l’Ares Milano

Gara 1

ARES 0-1-1-0-0-0-0 2 PIACENZA BASEBALL 1-0-5-6-2-3-R 17

Formazione: Minoia ec, Gardenghi ric, Cufrè dh/3b, Calderon ed, Molina es, Perez ss, Gibson 1b, Carnevale 2b/lan, Casana 3b/2b. Lanciatori: Dall’Agnese (rl4 bv3 bb0 k7 pgl0), Carnevale (rl2.1 bv0 bb1 k3 pgl0), Comoglio (rl0.2 bv0 bb0 k0 pgl0).

Nella partita che apriva la giornata tutto fila liscio per il Piacenza che centra la prima vittoria stagionale con un eloquente 17-2. Equilibrio per due inning ma dal terzo la partita si trasforma in una formalità per un Piacenza al quale tutto riesce facile. Sul 2-1 per gli ospiti (Calderon al 1° aveva battuto a casa Gardenghi) al terzo attacco ecco 5 punti piacentini che indirizzano il match nel senso voluto. Due volate di sacrificio di Minoia e Calderon, i singoli di Cufrè e Carnevale ed il doppio di Molina proiettano il Piacenza sul 5-2 e da questo momento l’inerzia della contesa non cambierà più.

L’Ares smarrisce la via della prima base mentre Piacenza, inning dopo inning, incrementa il vantaggio. L’attacco più prolifico è il quarto con 6 punti e altrettante valide tra cui il fuoricampo interno di Molina. Sul punteggio di 12-2 si entra in orbita sospensione anticipata e infatti Piacenza trova modo e maniera di arrotondare ulteriormente il vantaggio garantendosi la chiusura al 7° (17-2). Il confronto delle battute valide è impietoso: 3 quelle lombarde e 16 per i padroni di casa. Sugli scudi (3 su 4) Calderon, Cufrè e Carnevale ma ad essere degna di nota è anche la giornata di particolare vena di Dall’Agnese e Carnevale sul monte di lancio.

Gara 2

ARES 0-1-0-0-0-0-0-0-0 1 PIACENZA BASEBALL 0-0-0-0-0-0-2-3-R 5

Formazione: Carnevale 2b (Gibson ph, Sanna S. lan), Gardenghi ric, Minoia ec, Calderon 1b, Berretta dh (Cufrè lan/3b), Molina es, Perez ss, Pinoia ed, Casana 3b/2b. Lanciatori: Cufrè (rl8 bv5 bb0 k5 pgl0), Sanna S. (rl1 bv0 bb0 k0 pgl0). All.: Marenghi G.

Al pomeriggio gli ospiti vendono cara la pelle ed al Piacenza servono sette riprese per venire a capo della situazione. Per buona parte della partita l’Ares conduce 1-0 per il punto segnato al 2° grazie ad un errore della difesa biancorossa. La situazione resta cristallizzata per 6 innings anche perchè Cufrè da una parte e Manzoni dall’altra sono “dominanti” sul monte di lancio. La partita scorre via veloce con Piacenza che non riesce a sfondare e per due volte incappa in doppi giochi difensivi. Il punteggio si sblocca al 7° col sorpasso che consente al Piacenza di mettere le mani sul secondo successo di giornata.

I due punti sono propiziati dal singolo di Calderon, la base a Cufrè, dall’altro singolo di Molina e da una spettacolare doppia rubata che spedisce Cufrè a casa base. A questo punto l’Ares si disunisce, Piacenza sente profumo di vittoria ed all’8° si mette definitivamente al sicuro con altri 3 punti (a basi piene arrivano la base per balls a Calderon ed il singolo di Cufrè). Finisce così 5-1 con Piacenza che ritrova morale e punti. Il brutto inizio di campionato è già solo un ricordo e la sensazione è che la squadra di Marenghi abbia guadagnato in sicurezza ed autostima. L’esame di verifica domenica prossima, ancora al De Benedetti contro Fossano.

Altri risultati

Fossano-Reggio Emilia 0-2 (6-11; 10-11), Avigliana-Codogno 1-1 (12-9; 4-7), Poviglio-Junior Parma 1-1 (5-4; 1-7). Riposava il Legnano.

Classifica

Reggio Emilia 1.000 (4-4-0), Poviglio e Codogno 833 (6-5-1), Junior Parma 750 (4-3-1), Avigliana, Piacenza e Ares 333 (6-2-4), Fossano 167 (6-1-5), Legnano 0 (4-0-4).