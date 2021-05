Il Piacenza Baseballa chiude il precampionato ospitando gli Old Rags

Il Piacenza Baseball completa le amichevoli pre-season affrontando domenica al De Benedetti gli Old Rags Lodi, già ospitati due settimane fa.

Allora si era trattato di singolo incontro mentre stavolta è programmato un doppio incontro con inizio alle ore 11. Domenica scorsa il maltempo ha reso impossibile l’effettuazione del previsto test contro Brescia e così, in un precampionato in parte condizionato dal meteo, i biancorossi si ritrovano a confrontarsi con gli ambiziosi Old Rags che, con l’innesto di diversi elementi con trascorsi in categorie superiori, non nascondono la loro ferma intenzione di tornare, dopo tanti anni, in serie B. Per il coach piacentino Gianluca Marenghi si tratterà dell’ultima opportunità per provare in campo opportunità tattiche e scelte di formazione. Da sabato prossimo infatti sarà campionato con l’anticipo della terza giornata, originariamente in calendario il 2 giugno, in trasferta a Reggio Emilia (doppio incontro pomeriggio e sera).