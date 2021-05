Sabato e domenica corsa a tappe Oltralpe per cinque “panterine”. Per il sodalizio piacentino, prima esperienza all’estero su strada della storia e unico team italiano ai nastri di partenza

Suggestiva e importante esperienza all’estero per il VO2 Team Pink, che sabato e domenica parteciperà alla prova di Coppa delle Nazioni UCI per Donne Juniores in Francia. Per le “panterine” si tratta del primo appuntamento della propria storia in una corsa all’estero su strada. Saranno chiamate a difendere anche i colori dell’Italia, essendo l’unica squadra della nostra nazione presente all’appuntamento.

Cinque le atlete scelte per questa trasferta Oltralpe guidate dal direttore sportivo Stefano Peiretti. Francesca Barale, Silvia Bortolotti, Chiara Sacchi, Martina Sanfilippo e Carlotta Cipressi.

Il Tour du Gevaudan Occitanie Femmes prenderà il via domani (sabato) con il primo appuntamento a Saint-Etienne du Valdonnez, quando alle 13 inizierà la prima tappa di 70 chilometri con 980 metri di dislivello che arriverà nella stessa località. Domenica, invece, si pedalerà a partire dalle 9 da Mende-Le Foirail, sede di arrivo dopo 65 chilometri e 1100 metri di dislivello.