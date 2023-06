Una querelle, quella per la panchina del Piacenza, che si sta protraendo da giorni, ma che sembra essere giunta al termine. Come infatti riferisce il quotidiano Libertà, nella giornata di ieri c’è stato un blitz a Carrara da parte della società, che avrebbe convinto Massimo Maccarone ad accettare la panchina biancorossa per la prossima stagione, dopo l’esperienza in Serie D con il Ghiviborgo: accordo raggiunto già a metà pomeriggio, la firma oggi pomeriggio.