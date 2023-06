Rugby – Il 22 Luglio la Nazionale Femminile sfida la Spagna al Beltrametti

Il Grande Rugby Internazionale torna a Piacenza, con lo Stadio “Walter Beltrametti” che si tingerà di azzurro per accogliere il test match tra Italia e Spagna femminile, valido per le qualificazioni al nuovo WXV.

La nuova stagione dell’Italdonne di Giovanni Raineri prende il via dallo Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza, dove sabato 22 luglio la Nazionale Italiana Femminile disputerà il primo test-match del 2023/24 affrontando la Spagna, dodicesima forza del ranking internazionale World Rugby.

L’incontro di Piacenza segna, per Giordano e compagne, un primo cruciale passo nella nuova manifestazione annuale in tre fasce “WXV”, istituita da World Rugby a partire dall’autunno 2023 per rivoluzionare il calendario internazionale femminile, offrendo per la prima volta un importante percorso di sviluppo competitivo per tutte le federazioni in vista dell’espansione a sedici squadre della Rugby World Cup prevista per l’edizione 2025.

Il test-match contro le iberiche, dopo il quinto posto dell’Italia nel TikTok Women’s Sei Nazioni 2023, determinerà se le Azzurre disputeranno la loro prima edizione del WXV nel secondo o terzo gruppo meritrocratico.

In caso di successo contro le Leonesse, l’Italia giocherà in ottobre in Sudafrica nel WVX 2 insieme a un’altra europea, alla quarta classificata di un torneo di qualificazione tra USA, Canada, Nuova Zelanda ed Australia, ad una Nazionale dell’Oceania, una dell’Asia e una dell’Africa. L’ultima classificata del WXV 2 retrocederà nel WXV 3 nel 2024.

Una sconfitta, di contro, vedrebbe le Azzurre disputare la competizione di terza e ultima fascia contro un’europea, un’asiatica, un’oceanica, un’africana e una sudamericana, con la vincente promossa nel WXV 2 2024.

Francesca Gallina, Consigliera Federale FIR con delega al rugby femminile e Presidente della subcommissione femminile Rugby Europe

“L’Emilia Romagna è la casa del rugby femminile e, insieme alla Regione nostro partner istituzionale, siamo felici di sfruttare l’occasione di questo test-match estivo tanto importante per la nostra Nazionale per promuovere il Gioco anche in una nuova città, che ospita le Azzurre per la prima volta. Parma ed il “Lanfranchi” hanno fatto sentire tutto il loro calore all’Italia in queste stagioni. Non abbiamo dubbi che Piacenza, una città dalla profonda tradizione rugbistica, non sarà da meno e offrirà un contesto ideale per una sfida di alto livello, subito decisiva per instradare nel migliore dei modi il 2023/24 della Nazionale”.

