Il Prefetto in visita ai carabinieri: “Dall’Arma impegno e umanità al servizio dei cittadini”

Nella mattinata odierna il Prefetto di Piacenza, dott.ssa Patrizia Palmisani, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza. A fare gli onori di “casa”, il Colonnello Pierantonio Breda che ha accolto il Prefetto all’ingresso della caserma Paride Biselli di via Beverora che, nella circostanza e come prevede il protocollo, vedeva schierati davanti al portone di ingresso, due carabinieri in grande uniforme storica.

L’incontro

Dopo un breve incontro tenutosi nell’ufficio del Comandante anche alla presenza degli ufficiali della sede, il Prefetto ha incontrato una rappresentanza di tutte le articolazioni del Comando provinciale e delle componenti dei reparti speciali dei carabinieri che hanno sede ed operano nella provincia di Piacenza, segnatamente quelli dell’Ispettorato Nord della Banca d’Italia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nonchè degli altri reparti che operano all’interno di presidi territoriali delle Forze Armate.

La presentazione dei reparti

Durante l’incontro, di carattere istituzionale ma connotato da un condiviso clima di cordialità, il Colonnello Breda ha voluto dare un volto all’impegno e al lavoro che quotidianamente viene svolto dai carabinieri della provincia di Piacenza, presentando al Prefetto i comandanti delle Stazioni dei piccoli centri, luoghi remoti e distanti dal capoluogo, dove la Stazione rappresenta l’unico presidio dello Stato, nonché il personale effettivo ad altre articolazioni a connotazione squisitamente operativa e investigativa, tra cui i carabinieri delle gazzelle e del Nucleo Investigativo, ai quali è affidato il difficile compito di dare risposte tempestive alle richieste di aiuto e sicurezza da parte dei cittadini.

Nella circostanza il Colonnello Breda, nel sottolineare l’importante significato della visita, che dimostra grande attenzione e vicinanza del Prefetto ai carabinieri della provincia, ha voluto rinnovare all’Autorità di Governo il proprio personale impegno e quello di tutti i carabinieri, affinchè le linee strategiche e di coordinamento dallo stesso indicate alle Forze di Polizia della provincia, trovino puntuale ed intelligente declinazione.

Impegno e umanità

Successivamente, il Prefetto si è recato in Centrale Operativa, dove ha potuto constatare l’impegno e la delicatezza del lavoro svolto dagli operatori che, quotidianamente, gestiscono le emergenze del territorio, rappresentando uno dei primi approdi sicuri per la cittadinanza.

Al termine della visita il Prefetto ha espresso la propria gratitudine al personale del Comando Provinciale, evidenziandone l’impegno e le doti di umanità che, come ha avuto modo di constatare, costituiscono la cifra del loro quotidiano impegno volto a garantire sicurezza e sostegno ai cittadini.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy