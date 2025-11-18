Auto finisce in un canale e dal bagagliaio spunta una mazza da baseball, denunciato dalla polizia locale

Una mazza da baseball in legno nascosta nel bagagliaio dell’auto coinvolta in un incidente: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale, intervenuti nella tarda serata del 16 novembre nel tratto piacentino della strada provinciale 587 R di Cortemaggiore.

La pattuglia è giunta sul posto per un sinistro che aveva visto una vettura uscire di carreggiata e finire parzialmente in un canale. Illesi sia il conducente, un 23enne di origine ecuadoriana, sia il passeggero che viaggiava con lui.

Nel corso dei controlli successivi all’incidente, gli agenti hanno rinvenuto la mazza da baseball nel portabagagli e l’hanno immediatamente sequestrata. Il giovane alla guida, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.

