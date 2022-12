Il secondo volume “Aziende&Co – Protagonisti piacentini”, Baldini: “Far conoscere realtà del territorio che producono anche eccellenze mondiali” – AUDIO e FOTO

“Aziende&Co – Protagonisti piacentini”, torna con un secondo volume il libro di 400 pagine, edito da Hpi Event e ideato e curato da Giampiero Baldini.

L’opera raggruppa, con testi e fotografie, le storie e i protagonisti di cento imprese piacentine e ha il patrocinio di Confindustria, Confapi, Confesercenti e il sostegno della Banca di Piacenza.

“Ho voluto inserire in questo libro – racconta Baldini – le aziende che hanno fatto la storia del territorio piacentino. Realtà che raccontano la loro storia e il loro lavoro anche attraverso bellissime fotografie. Dopo il successo del primo volume anche quest’anno abbiamo presentato questo libro che mi rende davvero orgoglioso perché sono sempre più convinto che nella nostra provincia esistano tante aziende meravigliose che producono eccellenze al servizio del mondo intero, ma non sempre sono conosciute come dovrebbero. Ho voluto far passare il messaggio che ognuno di noi dovrebbe conoscere queste realtà”.

Nel libro si esalta lo spirito imprenditoriale piacentino – prosegue Baldini – grazie alla risposta all’appello di altre cento aziende. Considerato il successo dei primi due volumi, stiamo pensando a un terzo libro da presentare entro la fine del 2023”.

Il secondo volume “Aziende&Co – Protagonisti piacentini”, Baldini:AUDIO INTERVISTA

Foto di Del Papa alla presentazione del libro in Sant’Ilario a Piacenza