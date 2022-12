Fermana-Fiorenzuola: i rossoneri vogliono chiudere al meglio il 2022. LIVE dalle 17:30

Ultimi 90′ del 2022 per il Fiorenzuola che alle 17:30 affronta, al “Recchioni” di Fermo, i padroni di casa della Fermana per la 20° giornata del girone B di Serie C.

Segui in diretta Fermana-Fiorenzuola sulle frequenze di Radio Sound a partire dalle ore 17:30

Nonostante lo scivolone finale contro il San Donato Tavernelle, il girone d’andata in casa rossonera si è concluso in maniera più che positiva con ben 32 punti e una sesta posizione in classifica che proietta la formazione di Tabbiani in piena lotta play-off. Dunque, in questa ultima partita dell’anno, è tempo per i valdardesi di voltare pagina e cominciare il proprio girone di ritorno. L’avversario odierno è la Fermana, formazione allenata da mister Protti che occupa la tredicesima posizione in graduatoria con 20 punti all’attivo e reduce da una vittoria casalinga contro la Torres.

Diverse defezioni in casa Fiorenzuola con Oneto, Cavalli, Scardina e Sartore costretti ai box, oltre a Fiorini squalificato.