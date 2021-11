Il volo dei Fiorenzuola Bees continua al PalaMagni contro San Vendemiano

E’ un volo di sostanza ed entusiasmo quello che stanno percorrendo i Fiorenzuola Bees in queste prime giornate di Campionato Serie B Girone B.

Con 4 vittorie ed 1 sola sconfitta, infatti, la squadra di coach Gianluigi Galetti, partita a fari spenti all’inizio del campionato, ha alzato notevolmente i giri del motore completando un primo ciclo di partite estremamente soddisfacente, culminato nel 92-87 con cui i valdardesi hanno messo al tappeto la coriacea Bernareggio 99 nello scorso weekend.

Al secondo posto in classifica, alle spalle della sola corazzata Basket Mestre, Fiorenzuola intende proseguire il proprio percorso nella sfida di domenica 7 novembre 2021 alle ore 18.00. In un PalaMagni purtroppo ancora a porte chiuse, i Bees affronteranno la Rucker Belcorvo San Vendemiano.

Il punto sulla Rucker Sanve

La Rucker Sanve è nata nel 2011 sulle solide fondamenta costruite negli anni dal Basket San Vendemiano e dalla Rucker Vazzola. La squadra di coach Mian ha avuto un inizio stagione positivo, con 3 vittorie e 2 sconfitte, l’ultima nell’ultimo scontro contro Vicenza (72-76 il finale).

Rucker San Vendemiano è squadra fisica che ama giocare un basket perimetrale. Sono ben 4 i giocatori in doppia cifra di media. Baldini, Sanguinetti, Vedovato e l’ex di giornata Patrizio Verri, uno dei membri della prima stagione in Serie C Gold dal momento della rinascita di Pallacanestro Fiorenzuola.

Il punto sui Bees

I Fiorenzuola Bees stanno letteralmente giganteggiando a livello di percentuali realizzative, realizzando ben 88,4 punti di media a gara e riuscendo a convertire il 47% di media da 2 punti ed il 39% da 3 punti.

Dati impressionanti che confermano la bontà di inizio campionato di capitan Milo Galli e compagni, che nell’ultima gara hanno visto Ricci (autore di 27 punti che gli sono valsi il premio nel quintetto ideale di Serie B stilato da LNP) e Filippini (19 punti) autori di una prestazione di sostanza incredibile, sia dal pitturato che dall’arco.

Coach Gianluigi Galetti inquadra così il momento dei Fiorenzuola Bees