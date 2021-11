La Canottieri Ongina insegue il poker: trasferta a Cavaion Veronese

Un poker per continuare a viaggiare nei piani alti della classifica. In serie B maschile, sabato alle 20,30 a Cavaion Veronese la Canottieri Ongina insegue la quarta vittoria in altrettante partite per continuare ad alimentare la propria classifica nel girone C, dove è seconda con otto punti a -1 dalla capolista Gabbiano Mantova. Nei primi incontri, la squadra di Gabriele Bruni ha centrato il bottino pieno contro Policura Lagaris (3-0 alla prima giornata) e Mgr Grassobbio (3-1 sabato scorso), mentre in mezzo ha vinto il tiebreak casalingo contro Unitrento.

L’avversario

Il Volley Cavaion è allenato da Adriano Fin e occupa il penultimo posto in classifica a braccetto con Crema a quota 2 punti, davanti solamente al Policura Lagaris, ancora al palo.

“Siamo partiti un po’ in sordina, centrando solo due punti in tre partite. Due volte abbiamo perso al tie break; il nostro obiettivo stagionale è un campionato di metà classifica. Per tradizione, la Canottieri Ongina è una squadra di prima fascia, forte e completa in ogni reparto e costruita per stare in alto. Insieme a Mantova mi sembra la principale candidata per i due posti play off. Noi cercheremo di affrontare la partita in modo determinato senza paura: daremo il massimo per provare a portare a casa punti”.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.