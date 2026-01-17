Imolese – Piacenza, un’occasione da non fallire. Franzini: “Siamo sempre usciti da queste situazioni”. Il tecnico pensa al 4-3-2-1 AUDIO

L’avvio del 2026 è stato molto lontano dalle aspettative per i biancorossi. La truppa di Franzini dopo le 5 vittorie consecutive inanellate alla fine dell’anno scorso ha improvvisamente rallentato. La pausa, per la verità piuttosto breve, non può spiegare da sola le ultime difficoltà. Certamente il richiamo di preparazione ha lasciato qualche strascico, ma anche questo non può costituire da solo una scusante. Una serie di concause ha sicuramente limitato parecchio il rendimento degli emiliani che al Tre Stelle di Desenzano sono stati autori di una prestazione opaca, lontana dai propri standard e al “Garilli” contro la Cittadella Vis Modena hanno comunque peccato, per ammissione dello stesso tecnico, di scarsa lucidità, benché la squadra avrebbe meritato la vittoria (leggi qui).

Scivolati in quinta posizione, ora i piacentini non possono davvero più mancare l’appuntamento con i 3 punti. Domenica, alle 15:00, saranno ospiti dell’Imolese.

Franzini: “Dobbiamo fare il risultato, ma siamo già stati in questo tipo di situazioni e ne siamo sempre usciti”

“Abbiamo avuto le nostre occasioni anche con la Vis Modena – attacca il tecnico – parliamo di un possesso palla a nostro favore di oltre il 70%. Avremmo meritato di vincere, ma ci manca un pizzico di lucidità. Dobbiamo rimanere agganciati alla vetta e poi vincere gli scontri diretti”

Imolese, una squadra in difficoltà

Poco prima di Natale il club ha esonerato Potepan, ma anche con il nuovo allenatore Stefano Protti i risultati non sembrano arrivare. Il club rossolbù sono scivolati in zona playout e non vincono una partita dal 26 di ottobre. 5 sconfitte consecutive (le ultime 2 maturate con il nuovo tecnico) con l’ultimo scivolone davvero pesante: domenica scorsa i romagnoli sono stati travolti per 4-0 dal Sangiuliano City, dopo aver fatto però faticare non poco la Pistoiese, che si è imposta di misura. “Hanno sbagliato completamente solo l’ultima gara – sottolinea Franzini – contro la Pistoiese hanno perso immeritatamente e si sono anche rinforzati. Qui ci avevano imposto il pari. Hanno 3 giocatori molto fisici in difesa e qualità in mezzo al campo”

Emergenza a centrocampo

L’allenatore è ancora in piena emergenza a centrocampo. Taugourdeau deve scontare ancora 3 giornate di squalifica, mentre Lordkipanidze, colpito duramente all’addome la scorsa settimana, potrebbe entrare a gara in corso, ma difficilmente verrà impiegato. C’é anche la possibilità che il tecnico passi all’albero di Natale, modulo che ha provato durante la settimana: “Il 4-3-2-1 lo abbiamo già fatto ed è una possibilità”

La probabile formazione

Piacenza (4-3-2-1): Ribero, Ciuffo, Martinelli, Silva, Bertin, Putzolu, Campagna, Poledri, D’Agostino, Mustacchio, Trombetta. All. Franzini

La 20esima giornata di campionato

Sabato 17 gennaio, ore 14:30

Sangiuliano – Pro Palazzolo

Sasso Marconi – Pistoiese

Domenica 18 gennaio ore 14:30

Cittadella Vis Modena – Lentigione

Crema – Sant’Angelo

Desenzano – Tuttocuoio

Pro Sesto – Trevigliese

Rovato – Correggese

Tropical Coriano – Progresso

Domenica 18 gennaio, ore 15:00

Imolese – Piacenza DIRETTA su RADIO SOUND

La classifica

Lentigione 42; Desenzano 40; Pistoiese 37; Pro Sesto e Piacenza 36; Cittadella 38; Pro Palazzolo 29; Rovato 26, Progresso e Sangiuliano 25; Crema 24; Sant’Angelo 22; Sasso Marconi 21; Correggese 20; Imolese 16; Trevigliese 15; Tropical Coriano 11; Tuttocuoio 6

