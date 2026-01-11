Piacenza – Cittadella Vis Modena 1-1, Franzini: “La squadra ha fatto la sua partita, ma ci è mancata un po’ di brillantezza” – AUDIO

11 Gennaio 2026 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Piacenza - Cittadella Vis Modena
L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il pareggio per 1-1 con la Cittadella Vis Modena.

Franzini dopo Piacenza-Cittadella Vis Modena

Il match…

Piacenza – Cittadella Vis Modena 1-1 Campagna risponde a Morello

