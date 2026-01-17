Serie B – Lumezzane-Bakery Piacenza, Giannone carica il gruppo: “Pronti ad azzannare la gara” – AUDIO

Bakery Piacenza si avvicina al 22esimo turno della Serie B Nazionale 2025/26. Domenica 18 gennaio, alle ore 18, sfida al Pala LumEnergia di Lumezzane contro LuxArm Lumezzane.
Bernini a Radio Sound: “Li abbiamo già battuti: possiamo rifarlo”
Nella gara d’andata, per i biancorossi era arrivato il primo successo sul campo in stagione, con una prova corale al PalaBakery. Ripetersi non sarà facile, anche perché i bresciani arrivano dalla bella vittoria sul campo di Legnano.
Tra i leader del gruppo di Piacenza ci sarà sicuramente Luca Giannone, che prepara così i compagni ad una sfida tosta: “Ci aspetta una partita dal ritmo molto alto. All’andata, contro Lumezzane è arrivata la nostra prima vittoria sul campo: sappiamo come giocano e non hanno cambiato più di tanto, quindi abbiamo le possibilità di affrontare la partita nel migliore dei modi”.
Importanti i primi minuti della partita, in cui è vietato entrare in campo scarichi: “Arriviamo dalla gara contro Vigevano e non è stato facile: sicuramente non siamo stati perfetti nell’approccio al match, migliorando solo nel terzo e quarto quarto. Stavolta dobbiamo azzannare subito la gara”.
Due i punti di possibile miglioramento, emersi nella sfida alla capolista Vigevano: “Possiamo fare meglio per quanto riguarda rimbalzi e palle perse. Nella seconda parte di gara contro Vigevano avevamo più energia e abbiamo difeso con consistenza, e anche per questo le palle perse sono pesate meno. Sarà importante avere un rapporto positivo fra palle perse e palle recuperate, cercando di limitare gli errori a campo aperto”.