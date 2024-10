In arrivo forti temporali, allerta arancione anche per il Piacentino: fiumi e torrenti sorvegliati speciali

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province, per frane e piene dei corsi minori e per temporali anche nella provincia di Piacenza.

Per la giornata di giovedì 17 ottobre sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e/o persistenti, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale e sulla pianura occidentale.

Le precipitazioni previste potranno generare diffusi fenomeni di ruscellamento, fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua che sul settore centro-occidentale potranno superare le soglie 2.