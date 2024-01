In arrivo il gelo, temperature in picchiata nei prossimi giorni: sotto zero anche in pianura

Per la giornata di mercoledì 10 gennaio sono previste temperature medie del giorno inferiori a 0°C sulle colline del settore centro-occidentale e inferiori a -3°C sulle zone di montagna del settore centrale. Sono le previsioni di Arpae che ha diramato allerta gialla per maltempo.

Le temperature scenderanno in particolare nelle giornate di giovedì e venerdì, 10 e 11 gennaio. In questi due giorni in pianura si andrà sotto lo zero di un paio di grandi, mentre nelle zone montane si toccheranno persino i -6 o -7 gradi. Per quanto riguarda le temperature massime non si andrà oltre i 6 gradi in pianura.