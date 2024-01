Carpaneto, il Sindaco Arfani: “Nel 2024 interventi di Videosorveglianza, piste ciclabili e risparmio energetico” – AUDIO

Carpaneto, il Sindaco Arfani: “Nel 2024 sono previsti interventi che riguardano vari temi, come videosorveglianza, piste ciclabili e risparmio energetico”. Lo ha detto a Radio Sound il primo cittadino.

Il 2023 va archiviato come un anno difficile a tratti, ma comunque anche positivo. Guardando i numeri, abbiamo chiuso il bilancio in pareggio, quindi rispettando tutti i canoni e confermando una buona salute. Anche l’anno scorso abbiamo avuto un avanzo di amministrazione importante, questo è un segnale di conti ben gestiti.

Cosa puntate nel 2024?

L’obiettivo più importante è portare avanti, e chiudere, le cose già avviate. Intendiamo completare degli interventi di videosorveglianza, abbia già due progetti finanziati. Poi c’è il nuovo bando per le piste ciclabili che faremo con l’Unione Val Nure Val Chero e andremo avanti con le nostre manutenzioni. Inoltre puntiamo su obiettivi importanti sul tema che riguarda l’energia. Abbiamo già un progetto di affidamento della gestione calorica che ci permetterà di andare a risparmiare nei prossimi anni.

Importanti sono poi le cose in tema di welfare

Abbiamo un nuovo progetto per i giovani e acquisteremo con l’Unione due mezzi per il trasporto degli anziani e disabili e proseguiremo con i progetti per gli studenti fragili. C’è una novità importante per la cultura. In particolare per ci inseriremo nel calendario degli appuntamenti FAI di marzo.