Tre ventenni sono stati denunciati nella notte per furto in abitazione, in quanto sorpresi dopo aver rubato una bicicletta da bambino all’interno di un condominio nella zona di via XXIV Maggio. A carico di due di loro, non residenti in questa Provincia, sarà valutata l’eventuale irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.