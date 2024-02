Incendi dolosi nella notte a Piacenza, auto data alle fiamme: superlavoro dei vigili del fuoco e indagini in corso

Piccoli roghi appiccati in varie zone della città fino ad arrivare a un’auto, data alle fiamme in via Farini. Impossibile dire quante persone siano entrate in azione, forse anche una sola, ma nella notte sono scoppiati incendi in varie zone della città, tutti di origine dolosa. I vigili del fuoco sono intervenuti per fiamme che hanno intaccato cassonetti, mucchi di carte e cartoni e piccole cose di questo tipo.

Ma in via Farini, il piromane ha deciso di alzare l’asticella e ha dato alle fiamme una vettura parcheggiata lungo la strada. Sul posto, anche in questo caso, sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini sono in corso.