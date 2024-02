Premio Nobel per la Pace 2024 a Piacenza presentazione candidature lunedì 5 febbraio – AUDIO

Premio nobel per la Pace 2024, alla Sala Teatini , nella ex chiesa di San Vincenzo, lunedì 5 febbraio alle ore 18.30 saranno presentate le candidatura al Premio Nobel per la Pace 2024 promosse dalla Fondazione Gorbaciov che ha sede mondiale a Piacenza, presieduta da Marzio Dallagiovanna.

“E’ una collaborazione nata grazie all’artista piacentino Franco Scepi – racconta il Presidente dell’ Associazione Ex allievi del San Vincenzo Ing. Giuseppe Ticchi – anche lui ex allievo del nostro collegio, che ha ricevuto il premio La Salle a novembre dello scorso anno, che ci ha donato il suo uomo della Pace, il simbolo creato nel 1977”.

“Si tratta di una testa dalla quale si leva una colomba con il ramo di ulivo – spiega Ticchi – questo simbolo è inserito in un nostro stemma, che abbiamo donato a tutti i premiati ex allievi del collegio San Vincenzo. Da qui nasce la collaborazione con la Fondazione Gorbaciov e il segretariato Mondiale dei premi Nobel per la Pace per l’utilizzo comune dell’Uomo della Pace. Da qui è nata la sponsorizzazione da parte della nostra associazione e della Fondazione Gorbaciov delle due Candidature ai Nobel 2024”.

“La prima è il cantante italo argentino Odino Faccia grande amico di Papa Francesco – anticipa Ticchi – soprannominato anche cantante della Pace, le sue canzoni inneggiano tutte alla Pace Mondiale. La seconda è una Associazione della Corea del Sud il cui acronimo è HWPL Heavenny Culture Word Peace (Cultura Mondiale Celeste di Pace), si tratta di una associazione cattolica che predica in tutto il mondo la Pace. Queste sono le due candidature che invieremo a Oslo, mentre gli altri premi Nobel sono selezionati a Stoccolma”.

“L’ appuntamento di lunedì sarà anche l’opportunità per riascoltare – ancora Ticchi – direttamente dalla voce dell’autore Matteo Bensi quello che sarà l’inno ufficiale della candidatura la sua e non chiamate eroi”.

Il pezzo dedicato al Corpo Sanitario Italiano, candidato da inno ufficiale, candidatura di cui è stato testimonial il Prof. Luigi Cavanna negli scorsi anni,

presentato durante il concerto di Bensi alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni in occasione della inaugurazione del Monolite dal Buio alla Luce fortemente voluto anche dal presidente Giorgio Braghieri.

La presentazione si terrà nella Sala Teatini , nella ex chiesa di San Vincenzo, lunedì 5 febbraio alle ore 18.30 le candidature sono promosse dalla Fondazione Gorbaciov che ha sede mondiale a Piacenza e dall’Associzione Ex Allievi del San Vincenzo. Nel corso della serata ci saranno le esibizioni dal vivo di Odino Faccia e Matteo Bensi.