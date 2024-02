Ferrovie, Murelli (Lega): “Più sicurezza sui treni lungo il nodo di Piacenza, grazie a Salvini”

“Più controlli sui treni e più addetti alla sicurezza sulla linea Milano-Piacenza. La società Fs Security, nata su impulso del Mit, collaborerà con le Forze dell’ordine per la tutela dei passeggeri, centinaia di operatori saranno impegnati in tutta Italia e ci saranno servizi dedicati. Un intervento sempre più necessario nel piacentino, come abbiamo visto di recente, con il ferimento di un ferroviere sul treno per Lodi. Ringraziamo il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’impegno che sta dimostrando nella sicurezza ferroviaria”. Così in una nota la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli.