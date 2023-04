Non vi sarebbero dubbi sull’origine dolosa del rogo scaturito questa notte in via Caorsana 1. Ignoti hanno appiccato un incendio che ha divorato sei cassonetti. I fatti sono accaduti, come detto, in strada Caorsana 1, nei pressi della Cementirossi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti del caso e le indagini per capire chi possa essere l’autore del grave atto vandalico.