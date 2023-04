Tennistavolo, Serie C1 – La Teco (già promossa) sa solo vincere: 5-0 al Coccaglio nell’ultima di campionato

Nel campionato di C1 di tennistavolo la Teco Cortemaggiore, già promossa con largo anticipo in serie B, termina la regular season superando in casa Coccaglio per 5-0 e chiudendo il campionato con una sola sconfitta al passivo.

TECO FUMARA – COCCAGLIO 5-0

Netto successo con Simone Dernini che chiude il campionato con uno score del 100%, seguito a ruota da Stefano Bornia e dal giovane Dylan Baroni, che a sua volta chiude in bellezza il campionato conquistando 2 punti.

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 24 PROMOSSA IN SERIE B

2 S.POLO DI TORRILE 22

3 BRESCIA 18

4 CUS BERGAMO 16

5 COCCAGLIO 14

6 BUSNAGO 10

7 BUTTAPIETRA VERONA 4 RETROCESSA IN C2

8 AQUILE AZZURRE 0 RETROCESSA IN C2

TECO CATTINA-BAGNOLESE 3-5

Sconfitta nello scontro diretto per la Teco Cattina: il rumeno Capra Laurentine fa la differenza, Negro conquista due punti, Molinari uno. Sono mancati i punti del giovane Pietro Calarco che, nonostante la giovane età, esce dal campionato con uno score dell’80%.

CLASSIFICA

1 BAGNOLESE PUNTI 26 PROMOSSA IN SERIE B

2 TECO CATTINA 24

3 METAL MODENA 16

4 FORTITUDO BOLOGNA 16

5 FERRARA 12

7 SARMEOLA PD 8

7 CARPI 8 RETROCESSA IN C-2

8 BOLOGNA 2 RETROCESSA IN C-2

SERIE REGIONALI

In D-1 Cortemaggiore vince lo scontro diretto contro Poviglio che vale i playoff; in D-2 sconfitta contro la capolista Audax per 5-1.

CLASSIFICA

1 AUDAX RE PUNTI 24 PLAY OFF

2 PMF MODENA 24 PLAY OFF

3 TECO FUMARA 18

4 IL SALE PARMA 14

5 PREMIX PARMA 14

6 VITTORINO DA FELTRE 12

7 CADELBOSCO 6 RETROCESSA IN D-1

8 FERRARA 0 RETROCESSA IN D-1

SERIE D-1

TECO FUMARA – POVIGLIO 5-3 | Scontro diretto a favore dei piacentini, la differenza la fa Davide Minardi che conquista tre punti.

CLASSIFICA

1 REGGIO EMILIA PUNTI 24 PROMOSSA IN C-2

2 TECO FUMARA 22 PLAY OFF

3 POVIGLIO 20

4 FORTITUDO BOLOGNA 18

5 CASALGRANDE 14

6 VILLA D’ORO MODENA 6

7 S.POLO DI TORRILE 2 RETROCESSA IN D-2

8 VALNURE 2 RETROCESSA IN D-2

SERIE D-2

TECO FUMARA – AUDAX RE 5-0 | Con la promozione già acquisita, Alessandro Ferrini e i fratelli El Aaazri chiudono in bellezza

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 28 PROMOSSA IN D-1

2 CADELBOSCO 24

3 BATTISTINI PARMA 18

4 REGGIO 18

5 VITTORINO DA FELTRE 10

6 S PAOLO PARMA 4 RETROCESSA IN D-3

7 VIRTUS RE 0 RETROCESSA IN D-3

SERIE D-3

TECO FUMARA – AUDAX SAL 5-1

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 28 PROMOSSA IN D-2

2 VITTORINO DA FELTRE 20

3 SPERONI ARSENAL 18

4 S.PAOLO PARMA 12

5 SALSOMAGGIORE 12

6 AUDAX SAL 10

7 PIACENZA 3

8 REGGIO EMILIA 0