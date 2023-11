Incendio nel garage di un’abitazione, intervengo i vigili del fuoco. I fatti sono accaduti ieri sera in località Villa Nera, frazione di Travo. Non sono chiare le cause del rogo ma le fiamme hanno causato notevoli danni, solo l’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si espandesse ad altre zone dell’abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.