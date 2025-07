Incendio alla Misericordia, il responsabile: “Danno enorme, il pensiero a quei pazienti che non possono interrompere le cure” – AUDIO

Ernesto Carolfi si sforza di sorridermi mentre lo intervisto. E’ il responsabile della Misericordia di Piacenza, le cui ambulanze e mezzi di servizio sono andati distrutti nell’incendio di questo pomeriggio alla Besurica. L’incendio è divampato intorno alle 13,30, divorando tre ambulanze e un pulmino. La Misericordia festeggerà i vent’anni il prossimo anno: quando chiedo conferma di questa ricorrenza, lo sguardo si incupisce e abbassa lo sguardo, commosso.

E adesso? Il pensiero di Carolfi va subito ai cittadini e alle loro necessità.

“Adesso ci risorge dalle ceneri. Abbiamo per fortuna un pulmino ancora integro, perché è fuori per servizi. Sembra la Misericordia, a livello regionale e nazionale, abbia già un altro pulmino a disposizione. E poi, con l’aiuto della Croce Bianca, Paolo Rebecchi ci ha dato la sua massima collaborazione, vedremo di coprire i servizi, quelli più necessari. Parliamo principalmente di dializzati, perché queste sono persone che devono andare per forza in dialisi, quindi non possiamo interrompere i servizi”.

“Il danno è enorme. Solo di mezzi parliamo di oltre 500 mila euro. Con la struttura, le attrezzature delle ambulanze, le sedie cingolate per risalita, aggiungiamo altri 3.500 euro. Quindi il danno è davvero enorme”.

