Vasto incendio tra i boschi di Farini, vigili del fuoco al lavoro fino a notte – FOTO

Vasto incendio tra i boschi di Farini. Vigili del fuoco al lavoro fino a tarda serata e un presidio notturno per monitorare la situazione. Un incendio di vaste dimensioni quello che si è propagato ieri pomeriggio tra i boschi di Farini, nei pressi di località Le Moline.

I vigili del fuoco, come detto, hanno lavorato fino a tarda serata per estinguere il rogo. Ma è stata necessaria la presenza di alcuni operatori per tutta notte, un presidio in caso di eventuali focolai. Fortunatamente i pompieri sono riusciti a controllare l’incendio impedendo che si estendesse fino ai centri abitati. In fiamme oltre 300 ettari di bosco.

