Un incendio è divampato questa notte in un’abitazione di Agazzano. Il rogo è iniziato all’interno dello scantinato mentre il fumo ha iniziato a propagarsi per tutto lo stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che subito hanno estinto le fiamme evitando il peggio. Uno degli abitanti, però, è rimasto lievemente intossicato dal fumo e per lui si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso: non è comunque in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri.