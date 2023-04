Volley, Serie B – Torino espugna Monticelli: la Canottieri Ongina rinvia il pass per i play off (1-3)

Sono i “giovani” terribili del Parella Torino a far cadere l’imbattibilità casalinga della Canottieri Ongina e a rimandare la matematica certezza del pass play off per i piacentini. A Monticelli, i piemontesi si sono imposti 3-1 a scapito della squadra di Gabriele Bruni, che ora ha 6 punti di vantaggio sull’Alto Canavese, a segno 3-2 contro Chieri.

Quando mancano due giornate al termine della regular season del girone A di serie B maschile, i gialloneri piacentini non sono ancora certi della qualificazione ai play off, perché l’Alto Canavese, in caso di doppio successo pieno e contemporaneamente di due sconfitte senza far punti della Canottieri, avrebbe un miglior posizionamento in virtù di un maggior numero di vittorie. Scenario di casistica, dunque, che l’Ongina potrebbe spazzar via conquistando anche solo un punto. Prima chance, la trasferta di sabato alle 21 a Santo Stefano di Magra contro la Zephyr Mulattieri, mentre sabato 6 maggio alle 18 ultimo atto a Monticelli contro il Cus Genova.

A livello statistico, l’imbattibilità del palazzetto di via Edison a Monticelli cade dopo quasi due stagioni. Dopo aver mantenuto inviolato il proprio campo nella scorsa annata, i gialloneri sono andati vicini al bis in questa, con l’ultimo ko che risale alla finale play off 2021 contro Garlasco (2-3), mentre poco prima era arrivato l’ultimo passo falso interno senza punti (1-3 contro Forlì).

CANOTTIERI ONGINA-PARELLA TORINO 1-3

(26-24, 21-25, 18-25, 19-25)

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi B. 11, Ramberti 1, Chadtchyn 14, Marcoionni 1, Miranda 20, Miglietta 11, Rosati (L), Frascio 3, Ousse 1, Boschi. N.e.: De Biasi M., Sala (L), Paratici, Zorzella. All.: Bruni

PARELLA TORINO: Carlevaris 2, D’Ambrosio 22, Piasso 9, Riccioni 14, Brugiafreddo 16, Cian 6, Fabbri (L), Prato, Bristot 5, Becchio, Tadiello (L), Sbarbori. All.: Mollo