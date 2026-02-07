Incendio in un appartamento di via Schiavi, muore una donna di 63 anni – FOTO e VIDEO

Tragedia nella mattinata di sabato 7 febbraio in via Schiavi, dove intorno alle 8 è divampato un incendio all’interno di un appartamento. Una donna di 63 anni ha perso la vita.
Erano le 8 quando alcuni residenti hanno lanciato l’allarme, notando fumo provenire dall’abitazione.
Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. Insieme ai pompieri anche le Volanti della Polizia e il 118.
All’interno dell’appartamento, i soccorritori hanno trovato una donna italiana di 63 anni, unica occupante, deceduta.
Pare che l’incendio sia nato per cause accidentali, ma gli investigatori stanno cercando di comprendere nel dettaglio le cause.
All’interno dell’abitazione era presente anche un cane, probabilmente di proprietà della donna deceduta. L’animale è apparso subito in gravi condizioni e i vigili del fuoco hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo invano.