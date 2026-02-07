Lite tra giovani nordafricani in un bar di via Colombo, 18enne tenta di disfarsi di un coltello: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, le Volanti sono intervenute in un bar di via Colombo per una lite tra due nordafricani, di cui un minorenne.
I due nordafricani, presenti nel locale, si sono rifiutati di allontanarsi, riferendo di temere possibili aggressioni da parte di terzi all’esterno dell’esercizio.
All’arrivo degli operatori uno dei due ha gettato un coltello dietro una slot machine.
Grazie alle riprese dalle telecamere, i poliziotti hanno identificato e denunciato un cittadino egiziano di anni 18, per porto di armi e oggetti atti ad offendere e contestualmente veniva sequestrato il coltello.