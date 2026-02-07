Tragico rogo in via Schiavi, i pompieri tentano disperatamente di rianimare il cane della vittima – IL VIDEO

Un dramma nella tragedia. Nel terribile incendio di questa mattina in via Schiavi, dove una donna di 63 anni ha perso la vita, è deceduto anche un cane, probabilmente l’amico a quattro zampe della donna. La donna, lo ricordiamo, era già deceduta al momento del ritrovamento.

I vigili del fuoco hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita all’animale praticando la rianimazione cardiopolmonare. Nel video dei soccorritori le strazianti immagini. Purtroppo, però, le conseguenze del rogo erano troppo gravi e i disperati tentativi dei vigili del fuoco non sono stati sufficienti.

