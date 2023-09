Incendio in un’abitazione, proprietario intossicato e tratto in salvo dai vigili del fuoco. I fatti sono accaduti questa sera, in via Manfredi. Erano circa le 20,30 quando dall’appartamento di una palazzina hanno cominciato a divampare fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco autoscala e due autopompe. I pompieri sono entrati nell’appartamento e hanno aiutato il padrone di casa, un uomo di 59 anni, a lasciare l’abitazione. Una volta tratto in salvo il 59enne, i vigili del fuoco lo hanno affidato alle cure del 118.

Essendo rimasto intossicato dal fumo, i sanitari lo hanno condotto al pronto soccorso in condizioni serie. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha chiuso il tratto di strada interessato per consentire le operazioni di spegnimento. Ancora da chiarire le cause del rogo.