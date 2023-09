Travolse e uccise Sonia Tosi e Daniele Zanrei, pena ridotta in Appello per il conducente dell’auto

Ridotta in corte d’appello la pena al giovane che la sera del primo agosto 2021 travolse e uccise con la propria auto Sonia Tosi e Daniele Zanrei. I due fidanzati stavano viaggiando in sella a una vespa nei pressi di Zena. Un 25enne, alla guida di una Volkswagen Golf in transito nella stessa direzione, li tamponò violentemente, provocandone la morte. In primo grado il conducente dell’auto venne condannato a 6 anni con rito abbreviato dal Tribunale di Piacenza.

Gli avvocati dell’imputato si sono rivolti alla Corte d’Appello di Bologna presentando un’istanza per concordato. Hanno quindi ottenuto uno sconto di pena, ridotta a 5 anni 7 mesi. Sempre oggi il tribunale ha revocato gli arresti domiciliari al giovane. Il ragazzo finirà di scontare la propria pena con l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il concordato in appello prevede uno sconto di pena in caso di rinuncia ad alcuni dei motivi che hanno spinto i legali a ricorrere in appello.